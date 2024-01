Nel testo di Silenzio di Gianna Nannini l’incapacità di sopravvivere a una distanza

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ildiè finito. Un gioco di parole che ci fa trovare una piccola leggerezza, se pensiamo che in questo nuovo singolo respiriamo dolore allo stato puro. Dopo Sei Nell’Anima, la cantautrice di Siena dimostra ancora una volta di avere sempre le parole giuste per raccontare un’assenza, unae tutto ciò che resta dopo un addio.di, il nuovo singolodiè il glorioso ritorno dopo ben 5 anni di assenza. Questo nuovo singolo è una ballata in cui la cantautrice di Siena raccontadi rassegnarsi a una, un addio che divora in tutto il suo strazio. “Seguo le tue ombre. Non ascolto, sento. ...