NBA | i risultati della notte 5 gennaio | Jokic segna sulla sirena e regala la vittoria a Denver | bene Milwaukee

(Di venerdì 5 gennaio 2024) È proseguita questala stagione 2023-2024 di NBA. Dalle ore 1:30 italiane in poi si sono disputati due incontri validi per la regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.fa la differenza nell’ultimo minuto grazie a un gioco da tre di Giannis Antetokounmpo e l’1/2 dalla lunetta di Pat Connaughton e batte San Antonio in trasferta per 125-121. Dalare in casa Bucks soprattutto la grande prova da 44 punti, 14 rimbalzi e 7 assist dello stesso Antetokounmpo, ma va assolutamente menzionata anche l’ottima prestazione da 25 punti e 10 assist di Damian Lillard. Dall’altra parte sono inutili i 34 punti di Devin Vassell e i 27 punti e 9 rimbalzi di Victor Wembanyama. Nel secondo e ultimo match...