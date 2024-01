Nasrallah avverte | “Guerra contro Libano sarebbe pessima scelta”

... cosa che avete fatto uccidendo il martire al - Arouri, che era un mio caro amico, non risponderemo in modo normale, questo sicuramente non rimarrà impunito", ha proseguito. "Non ...... era stato annunciato un messaggio tv dello stesso: dalle parole della Guida libanese, se ... "È un vile assassiniola tv di Hamas Israele non fermerà la resistenza". Il premier ...(Adnkronos) – “Oggi mi rivolgo ai coloni che hanno il diritto di avere paura e chiedono al loro governo una guerra con il Libano: questa è una pessima scelta e voi sarete i primi a pagare il prezzo di ...Roma, 5 gen. (askanews) - Il leader delle milizie sciite libanesi di Hezbollah Hassan Nasrallah ha avvertito Israele che è inevitabile una ...