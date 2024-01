Nasrallah avverte | “Guerra contro Libano sarebbe pessima scelta”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Oggi mi rivolgo ai coloni che hanno il diritto di avere paura e chiedono al loro governo unacon il: questa è unae voi sarete i primi a pagare il prezzo di questanel nord di Israele”. Lo ha dichiarato il segretario generale di Hezbollah, Hassan, in un nuovo discorso, il secondo in 48 ore dopo l’omicidio del numero due di Hamas, Saleh al-Arouri. “La soluzione è che i coloni nel nord della Palestina chiedano al loro governo di fermare l’aggressioneGaza – ha aggiunto– Se Israele sconfigge Gaza, ildel Sud sarà il prossimo. La battaglia di oggi non riguarda solo la Palestina”. Riferendosi all’omicidio di Saleh al-Arouri, il ...

... cosa che avete fatto uccidendo il martire al - Arouri, che era un mio caro amico, non risponderemo in modo normale, questo sicuramente non rimarrà impunito", ha proseguito. "Non ...... era stato annunciato un messaggio tv dello stesso: dalle parole della Guida libanese, se ... "È un vile assassiniola tv di Hamas Israele non fermerà la resistenza". Il premier ..."Oggi mi rivolgo ai coloni che hanno il diritto di avere paura e chiedono al loro governo una guerra con il Libano: questa è una pessima scelta e voi sarete i primi a pagare il prezzo di questa pessim ...Roma, 5 gen. (askanews) - Il leader delle milizie sciite libanesi di Hezbollah Hassan Nasrallah ha avvertito Israele che è inevitabile una ...