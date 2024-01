Nasce una cucciola di tigre di Sumatra al Bioparco di Roma | in natura ne restano 600

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Agenzia Vista), 05 gennaio 2024 Aldiè nata una femmina didi, felino ad altissimo rischio di estinzione. Lasta benissimo è molto vivace; da subito la mamma ha iniziato ad allattarla e ad accudirla. Ancora non è visibile al pubblico. È una nascita molto importante e di grande rilevanza scientifica perché ladi, che vive nelle foreste tropicali dell'isola indonesiana, è una delle 6 sottospecie viventi maggiormente a rischio di estinzione a causa della perdita e frammentazione dell'habitat, del bracconaggio e della persecuzione diretta per i conflitti con le attività antropiche locali: si stima che inne siano rimaste circa 600. I genitori sono Tila e Kasih; la mamma è nata ...

