Naro Maria Rus e Delia Zarniscu uccise in due case poco distanti tra loro

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 5 gennaio 2024)Rus esono state trovate morte a(Agrigento), in duetra. La Procura indaga per duplice omicidio. Il corpo diRus, 57 anni, è carbonizzato. A fare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco, intervenuti nella notte per un incendio in vicolo Avenia.dopo, in via Da Vinci, è stata ritrovata morta, 58 anni, trovata in un lago di sangue. L’abitazione era a soqquadro e chi ha visto la scena ha parlato di immagini agghiaccianti. Entrambe le vittime sono di nazionalità romena, si conoscevano e avrebbero avuto le stesse frequentazioni.sarebbe sposata con un uomo di ...