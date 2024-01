Napoli | un nome forte sul tavolo? Nehuen Perez

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Radu Dragusin come prima scelta, ma non solo. Tuttomercatoweb.com. riporta che Ilper la difesa valuta anche altre opportunità qualora non dovesse andare in porto la trattativa col Genoa che comprende anche Leo Ostigard e Alessandro Zanoli e unsuldella dirigenza partenopea è quello di, centrale classe 2000 dell‘Udinese e della nazionale argentina. Il club partenopeo vuole sempre legare un nuovo acquisto in difesa all’uscita di un centrale e se non riuscirà a chiudere la maxi-operazione col Genoa comprendente Dragusin, Ostigard e Zanoli proverà comunque a cedere il calciatore norvegese per poi puntare su un altro centrale, conche a quel punto sarebbe una opzione. Nei ...