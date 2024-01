Napoli - Salernitana | vietata vendita di biglietti a tifosi ospiti

(Di venerdì 5 gennaio 2024)laai residenti in provincia di Salerno, "fatti salvi i sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Società sportiva " S. S. C." deiper l'incontro di serie A ...

Da quest’oggi il Napoli ha ripreso la preparazione al Konami Center di Castel Volturno in vista della sfida contro il Torino di Juric. Quest’oggi è ... (spazionapoli)

Il primo acquisto del Napoli per il mese di gennaio è Pasquale Mazzocchi , un napoletano che tornerà a casa, proveniente dalla Salernitana . ... (dailynews24)

Pasquale Mazzocchi potrebbe non essere l’unico giocatore della Salernitana a trasferirsi al Napoli : il club partenopeo vuole un altro granata. Anno ... (spazionapoli)

La Coppa Italia influisce sul calendario della Serie A: Napoli-Salernitana anticipata a sabato 13 gennaio alle 15. Il mondo del calcio Italia no si ... (napolipiu)

Tempo di lettura: < 1 minuto vietata la vendita ai residenti in provincia di Salerno, “fatti salvi i sottoscrittori dei programmi di ... (anteprima24)

"Benvenuto Pasquale", così il presidente delAurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'arrivo al club azzurro di Pasquale Mazzocchi, terzino destro dalla. Ilha pagato il 28nne calciatore, nato a, tre milioni di euro, per avere un sostituto di Di Lorenzo, ma anche un terzino che sa giocare a sinistra. Mazzocchi ha firmato un ..." dei biglietti per l'incontro di serie A, in programma il 13 gennaio prossimo presso lo stadio "Maradona" di". Lo rende noto il prefetto di, Michele di Bari, ...(ANSA) - NAPOLI, 05 GEN - 'Benvenuto Pasquale', così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'arrivo al club azzurro ...La SSC Napoli ufficializza l'acquisizione delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana.