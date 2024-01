Napoli-Salernitana | cambio data dopo il successo della Juventus in Coppa Italia

Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraCalciomercatogennaio 2024, tutti i movimenti e le voci sul club azzurro: Acquisti: - Cessioni: Elmas (Lipsia, c) Trattative: Mazzocchi (, d), Dragusin (Genoa, d), Vitik (Sparta Praga, d), Sanchez ......Sport' in prima pagina si esalta la vittoria della Juventus in Coppa Italia contro la: '... Poi ancora gli altri titoli col mercato: 'scatenato. Dragusin dice sì', 'Faraoni e Ngonge ...Il giornalista Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione 'Fuorigioco’ ...Ritorna la Serie A, in scena con l`ultima giornata del girone di andata. Alle ore 18 di domenica 7 gennaio, il 19° turno prosegue con Salernitana-Juventus,.