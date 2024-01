Napoli-Salernitana | cambia la data del match | quando si giocherà

(Di venerdì 5 gennaio 2024)si sarebbe dovuta giocare domenica 14 gennaio alle ore 15, ma la Serie A ha annunciato un cambioimprovviso Laha perso con un roboante 6-1 in casa della Juventus l’ottavo di finale di Coppa Italia. A spiccare le reti sul finale di partita dei baby Yildiz e Weah, che hanno di fatto chiuso la partita. Nera la situazione dellainvece, che continua a non trovare continuità di risultati, nonostante il ritorno di Sabatini in società. La prossima settimana i granata affronteranno nuovamente la Juventus, stavolta in casa all’Arechi. Poi il. Un tour de force che potrebbe allontanare ancor più i campani dalla zona salvezza., varia il calendario degli azzurri: la nuova ...

È ai dettagli la trattativa tra la Salernitana ed il Napoli per il trasferimento in azzurro di Pasquale Mazzocchi . L'esterno nativo di Barra si ... (247.libero)

La partita di stasera tra Juventus eha avuto, come anticipato, un impatto sul calendario del. Era già previsto, infatti, che l'eliminazione dellaavrebbe comportato l'......sono entrati in gioco nella competizione contro labattendola in rimonta, e i ciociari, sorpresa clamorosa della manifestazione in grado di battere fuori casa prima Torino e poi(0 ...Giuseppe Araimo:, primo allenatore di Pasquale Mazzocchi, si è detto molto felice del suo trasferimento al Napoli: "Se l'ho sentito Ci sentiamo tre volte al giorno: per lui sono come un papà, l'ho ...La giornata di mercato: intrigo Huijsen tra Frosinone e Roma, ma la Juve ha già deciso. Buchanan è dell’Inter, il Napoli ha preso Mazzocchi ...