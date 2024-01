Napoli | il mediano per Mazzarri è Soumaré | contatti continui con il Leicester

(Di venerdì 5 gennaio 2024)- Ma un altro Anguissa non c'è... E quindi, bisognerà inventarselo: cercare in questo calcio europeo, provando a metterlo sottosopra; scandagliando le zone più impervie ma anche le più ...

Perché un simil Anguissa è difficile da scovare, ammesso che ci sia: e in questi giorni da dedicare alle riflessioni, ils'è pure fatto due conti. Uno che sappia fungere da "bosco e da riviera"......una sua titolarità in mezzo al campo con Ramadani e Gonzalez a completamento del pacchetto... Ancora allenamento personalizzato invece per Okafor TORINO -, domenica ore 15 Torino, riencco ...Le parole del presidente rossoblu sul difensore che piace al Napoli, il cui nome è tra i più caldi del calciomercato ...Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Genoa, sfida di questa sera valida per il 19° turno di Serie A e in programma alle ore 20.45.