Napoli | e se dopo Samardzic si puntasse anche un calciatore della Nazionale?

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il, in questo mercato invernale, sta rinforzando la propria squadra. L’arrivo di Mazzocchi è ufficiale, quello dinon ancora ma presto la trattativa potrebbe concludersi favorevolmente. Il club azzurro sta monitorando diversi profili, sia per gennaio che per l’estate. Tra questi vi è senza dubbio Andrea Colpani del Monza, il quale si è L'articolo

Le mosse di Mazzarri per rinforzare il centrocampo del Napoli . Da Hojbjerg a Lukic, il mercato si infiamma. Ultimissime e trattative in corso. Il ... (napolipiu)

Il Napoli in questa sessione di calciomercato vuole fare sul serio e De Laurentiis dopo Mazzocchi punta altri due innesti importanti Il Napoli in ... (calcionews24)

Non si conoscono ancora bene i tempi di recupero relativi al l'infortunio di Joao Cancelo . Il laterale del Barcellona , in prestito dal Manchester ... (247.libero)

L'ultima esperienza sulla panchina del Tottenham non è stata delle più felici ediversi mesi ... già ai tempi dell'esonero di Rudi Garcia si era parlato di un possibile interesse del. De ...Di recente il Prefetto diaveva dichiarato che nella sola città dicircolano almeno ...Lucarelli Ascolta Lucarelli su armi da sparo Il file audio ( podcast ) di questa notizia scadrà...Pasquale Mazzocchi da oggi è un nuovo calciatore del Napoli. E a Salerno, la sua vecchia città, c'è più di un tifoso che non l'ha… Leggi ...Il più attivo è il Napoli, vista la pessima partenza in campionato (18 partite ... Juve, Lazio, Inter e Milan molto attive La Juventus ha ritirato dal mercato Miretti dopo la bella prova in Coppa ...