Napoli | De Laurentiis vuole un ds | idea Petrachi

L'Al - Shabab fa sul serio per Matteo Politano . Tentazione araba per l'esterno del Napoli . Il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha confermato ... (247.libero)

Ilha bisogno di un nuovo direttore sportivo e Desi starebbe muovendo in prima persona Ilha bisogno di un nuovo direttore sportivo e Desi starebbe muovendo in prima persona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ...... senza un rinnovo col, andrebbe a giocare nel campionato saudita dove guadagnerebbe 7 milioni netti l'anno (a2,2). Conclude il Corsport: Però tra Giuffredi e Deè spesso ...Napoli Calcio - De Laurentiis apre ad un nuovo direttore sportivo per il Napoli si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport. Il presidente sembra si sia convinto a voler ingaggiare un DS di per ...Il presidente del Napoli pochi giorni fa ha organizzato un secondo incontro con Conte per affidargli la panchina a giugno: l’ex Inter e Juve ha ...