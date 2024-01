Napoli | De Laurentiis ufficializza la firma di Mazzocchi

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) “Benvenuto Pasquale“, così il presidente delAurelio Dehato l’arrivo di Pasquale, terzino destro ormai ex Salernitana. Il club partenopeo ha pagato tre milioni di euro per il giocatore, che potrà fungere sia da vice Di Lorenzo, che agire sulla corsia sinistra.hato un contratto per i prossimi tre anni e mezzo, con opzione di rinnovo per il quarto anno, e sarà già a disposizione di Mazzarri per la trasferta a Torino di domenica. Il suo arrivo è il primo del mercato invernale, nel quale gli azzurri faranno alcuni movimenti per cercare di recuperare posizioni dopo un pessimo avvio di stagione. Il suo arrivo chiude le porte a Zanoli, che viaggia ormai verso il Genoa. SportFace.