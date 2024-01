Napoli-Barcellona | Cancelo in dubbio a causa di un infortunio

Il centrocampista del Lecce Joan Gonzalez ha rilasciato un’intervista ad AS, facendo un bilancio della sua stagione in Serie A e parlando poi degli ... (sportface)

Non si conoscono ancora bene i tempi di recupero relativi al l'infortunio di Joao Cancelo . Il laterale del Barcellona , in prestito dal Manchester ... (247.libero)

Di Gianmarco Diper Il7 Magazine Il titolo della delega è di per sé affascinante: assessorato alla Notte. Ma ... L'assessorato alla Notte, "inventato" non per niente dal Comune di, può ...... impossibilitato a partecipazione alla precedente edizione; l'ex ds di Milan eAriedo Braida; l'ex direttore sportivo di, Atalanta e Udinese Pierpaolo Marino, il manager e agente ...Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli, ha commentato le mosse di mercato del club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, fino a questo momento, è la grande delusione del ...Il Barcellona, in vista della doppia sfida in Champions League con il Napoli, rischia di perdere Joao Cancelo, calciatore infortunatosi nella partita con il Las Palmas. Il terzino del Barcellona, Joao ...