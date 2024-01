Napoli | ag Politano | «Ci sono offerte dall’Arabia | la decisione…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Le parole di Mario Giuffredi, agente di Matteo, sul futuro dell’esterno del. Tutti i dettagli Mario Giuffredi, agente di Matteo, ha parlato a Calcio24 del futuro del calciatore del. PAROLE – «Arabia Saudita? L’offerta è reale e concreta. Il pensiero di, da sempre, è quello di chiudere la carriera qui, come Di Lorenzo. La scelta e la decisione la lasceremo al presidente che è al corrente di tutto. Rinnovo? Ne parliamo da mesi. Si aspetta che venga concretizzato quanto gli è stato promesso. Sappiamo che dobbiamo fare una rinuncia, a livello economico, importantissima e lui la vuole fare per stare a, ma non si può fare finta di niente e tirare a campare tutta la vita».