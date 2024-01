Mutui | rate più basse | è iniziata la discesa dei tassi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Buone notizie per chi ha deciso di comprare casa con il mutuo. Lo scenario ribassista suid'interesse sta alleggerendo il costo dei prestiti, con risparmi fino a 24mila euro su un finanziamento di 200mila in trent'anni. Dopo essere arrivate a livelli quasi proibitivi, ledei...

(Adnkronos) – Occhi puntati sulla prossima mossa della Bce prevista per il 14 dicembre; ma se gli esperti non si aspettano novità sul fronte degli ... (giornaledellumbria)

Con ogni probabilità, quello di dicembre 2023 verrà ricordato come il mese della svolta per quanto riguarda i tassi sui Mutui contratti con gli ... (quifinanza)

C'è 'un quadro diverso da quello finora raffigurato, imperniato sull'angoscia dei tassi che crescono e sulle difficoltà di imprese e famiglie: ledeipossono calare in anticipo rispetto ...Sugli extraprofitti mostra un inaccettabile cinismo rispetto alle centinaia di migliaia di famiglie che non riescono a pagare ledei". Così Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del ...Lo scenario ribassista sui tassi d'interesse sta alleggerendo il costo dei prestiti: risparmi fino a 24mila euro per un finanziamento di 200mila euro in trent'anni ...Un certo numero di italiani, che la Banca d’Italia stima all’incirca in un milione di persone, non badava alla BCE.