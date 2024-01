Morto David Soul | addio al detective Hutch della popolare serie poliziesca “Starsky & Hutch”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’attore statunitense, noto soprattutto per il suo ruolo nellatelevisiva”, vestendo i panni del sergenteKenneth “inson, èall’età di 80 anni. La moglie, Helen Snell, sposata nel 2010, ha annunciato che si è spento “dopo una valorosa battaglia per la vita nell’amorevole compagniafamiglia”. “Ha condiviso molti doni straordinari nel mondo come attore, cantante, narratore, artista creativo e caro amico – ha aggiunto la moglie in una dichiarazione -: Il suo sorriso, le sue risate e la sua passione per la vita saranno ricordati dai molti che ha ...

