Morto David Soul | addio a Hutchinson di “Starsky e Hutch”

David Soul , l’attore e cantante americano celebre per il suo ruolo in “ Starsky & Hutch ”, è morto all’età di 80 anni . La notizia della sua ... (thesocialpost)

Il mondo della televisione è in Lutto per la scomparsa del celebre attore. È morto all’età di 80 anni David Soul , pseudonimo di David Richard ... (caffeinamagazine)

Dopo il grande successo da attore,Soul si dedicò alla musica, recitò in alcuni musical come A Chorus Line . Negli anni 80 ebbe gravi problemi di acolismo dai quali uscì dopo una lunga terapia.La serie tv I protagonisti della serie tv sono due poliziotti, molto diversi per temperamento e stile di vita, ma uniti da una forte amicizia in servizio presso la nona stazione di polizia di Bay City,...(Adnkronos) - E' morto David Soul. L'attore, famoso per aver interpretato il detective Kenneth Hutchinson nella serie televisiva 'Starsky e Hutch', aveva 80 anni. Come si legge sui media stranieri, ...David Soul, il biondo protagonista della celebre serie Tv anni '70 Starsky & Hutch insieme a Paul Michael Glaser, è morto a 80 anni ...