Morta Glynis Johns | l' attrice interprete della suffragetta di Mary Poppins

l'attrice Glynis Johns , conosciuta da tante generazioni per il suo ruolo in Mary Poppins , è morta il 4 gennaio 2024 all'età di 100 anni . Glynis ... (movieplayer)

Glynis Johns , conosciuta soprattutto per il suo ruolo della mamma suffragetta Winifred Banks in Mary Poppins , è Morta all'età di 100 anni . L'attrice ... (ilfogliettone)

all'età di 100 anni l'attrice ingleseJohns , stella del cinema e del teatro, vincitrice di un Tony Award, nota per aver interpretato il ruolo di Winifred Banks accanto a Julie Andrews ...All'età di 100 anni èl'attriceJohns, vincitrice di un Tony Award e nota per aver interpretato il ruolo di Winifred Banks, accanto a Julie Andrews, nel celebre ' Mary Poppins ' nel 1964. Ad annunciare la ...È morta a 100 anni Glynis Johns, star di cinema e teatro diventata nota per avere recitato nel ruolo di Winifred Banks nel film del 1964 “Mary Poppins” ...Benny Safdie, uno degli attori protagonisti di Oppenheimer, rivela che lui e il fratello d'ora in poi andranno in direzioni lavorative diverse.