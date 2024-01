Morta Glynis Johns | fu Winifred Banks in Mary Poppins Aveva 100 anni

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Addio a, l’attrice diventata famosa soprattutto per il ruolo di, moglie del banchiere George e accanita suffragetta, nel capolavoro Disneydel 1964., nata a Pretoria, in Sudafrica – ma cittadina britca – nel 1923,soffiato sulle 100 candeline lo scorso 5 ottobre, ed è spirata, come riportato dal suo agente, nella casa di cura che la ospitava, per cause naturali, giovedì 4 gennaio. Curiosamente, a così pochi giorni dall’inizio dell’anno nuovo la celebre Deathlist, la “lista della morte” che ogni anno stila la classifica dei “candidati” alla dipartita, ha quindi indovinato il primo nome, visto che propriofigurava nell’elenco. ...

La7.it - Si è spenta a Los Angeles, giovedì 4 gennaio, all'età di 100 anni Glynis Johns nota soprattutto per il ruolo di Winifred Banks, la mamma dei bambini di "Mary Poppins". La carriera Nota... Stella del cinema e del teatro, vincitrice di un Tony Award, si trovava in una casa di riposo di Los... Glynis Johns, l'attrice britannica che in una carriera transatlantica di oltre sei decenni nel cinema e nel teatro ha vinto un Tony per A Little Night Music a Broadway è morta a...