Morta a 100 anni Glynis Johns | recitò in Mary Poppins

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 5 gennaio 2024), conosciuta soprattutto per il suo ruolo della mamma suffragetta Winifred Banks in, èall'età di 100. L'attrice britca, la cui carriera è durata più di 60, èoggi a Los Angeles, ha confermato il suo manager Mitch Clem, annunciando "un giorno triste per Hollywood".al fianco di Julie Andrews nel classico musical Disney del 1964, che vinse cinque Oscar."si è fatta strada attraverso la vita con intelligenza, arguzia e amore per la performance, influenzando milioni di vite", ha affermato Clem. "Oggi è un giorno triste per Hollywood. Non solo piangiamo la scomparsa della ...