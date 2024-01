Morta a 100 anni Glynis Johns | la signora Banks del celebre film “Mary Poppins”

... èper cause naturali in una casa di riposo di Los Angeles, come annunciato dal suo manager Mitch Clem: avevaanni. Nel classico film Disney del 1964 interpreta Winifred Banks, moglie di ...... ègiovedì per cause naturali in una casa di residenza assistita a Los Angeles. Avevaanni. La sua morte è stata annunciata dal manager e pubblicista Mitch Clem . 'Oggi è un giorno triste ...Una carriera già ricca in giovane età, tanto che quando venne chiamata dalla Disney per essere scritturata nell’adattamento del romanzo di PL Travers credette fosse per interpretare la protagonista, ...Lutto nel mondo del cinema: è morta Glynis Johns, diventata famosa per aver vestito i panni di Winifred Banks nel film Mary Poppins.