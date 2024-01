Morta a 100 anni Glynis Johns | interpretò Winifred Banks in Mary Poppins

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – Addio a. L'attrice britca, che sarà ricordata per sempre come la spiritosa ed esuberante suffragetta di '', èper cause naturali in una casa di riposo di Los Angeles, come annunciato dal suo manager Mitch Clem: aveva 100. Nel classico film Disney del 1964 interpreta, moglie

Glynis Johns , che tutti ricordiamo come la grintosa e femminista signora Banks nel film Mary Poppins (1956), èper cause naturali in una casa di cura in Florida . La longeva attrice avevaanni e la triste notizia è stata diffusa dal suo manager, Mitch Clem . La star inglese, nel corso della sua lunga ...... èper cause naturali in una casa di riposo di Los Angeles, come annunciato dal suo manager Mitch Clem: avevaanni. Nel classico film Disney del 1964 interpreta Winifred Banks, moglie di ...Glynis Johns, l’indimenticabile volto di Mrs. Winifred Banks in Mary Poppins, è morta lo scorso giovedì 4 gennaio all’età di 100 anni per cause naturali. A darne annuncio il manager e addetto stampa M ...È morta all'età di 100 anni Glynis Johns, l'attrice nota soprattutto per il ruolo della mamma dei bambini di Mary Poppins. La star britannica, con una ...