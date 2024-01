Morta a 100 anni Glynis Johns | interpretò il ruolo di Winifred Banks in ‘Mary Poppins’

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il mondo del cinema è in lutto. Èinfatti all’età di 100, attrice nota per avere recitato accanto a Julie Andrews nel film del 1964 Mary Poppins, interpretando ildi, suffragetta e madre dei piccoli Jane e Michael. Da ricordare nella sua lunga carriera anche la vittoria di un Tony Award (il premio statunitense più importante nel teatro) come miglior attrice protagonista nel musical A Little Night Music di Stephen Sondheim, dove ricoprì ildi Desiree Armfeldt.Leggi anche: Addio a Daniela Costa, l’attrice di “Paso Adelante” si è spenta a soli 42Come confermato dal suo manager,, che da diverso tempo viveva in una casa di riposo di ...

Un Catamarano con a bordo più di 100 turisti è affonda to nelle Bahamas durante il tragitto per raggiungere la famosa isola turisti ca Blue Lagoon. ... (thesocialpost)

l'attrice Glynis Johns , conosciuta da tante generazioni per il suo ruolo in Mary Poppins , è morta il 4 gennaio 2024 all'età di 100 anni . Glynis ... (movieplayer)

Glynis Johns , conosciuta soprattutto per il suo ruolo della mamma suffragetta Winifred Banks in Mary Poppins , è Morta all'età di 100 anni . L'attrice ... (ilfogliettone)

La7.it - Si è spenta a Los Angeles, giovedì 4 gennaio, all'età dianni Glynis Johns nota soprattutto per il ruolo di Winifred Banks , la mamma dei bambini di " Mary Poppins ". La carriera Nota ...Stella del cinema e del teatro, vincitrice di un Tony Award, si trovava in una casa di riposo di Los ...Glynis Johns, l'attrice britannica che in una carriera transatlantica di oltre sei decenni nel cinema e nel teatro ha vinto un Tony per A Little Night Music a Broadway è morta a ...È morta all’età di 100 anni Glynis Johns, attrice nota per aver interpretato il ruolo della signora Banks nel film Mary Poppins. L’interprete, che dopo la morte di Olivia De Havilland, deteneva il ...