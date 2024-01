Monia La Ferrera ha baciato Massimiliano Varrese? Confessione sorprendente a Greta Rossetti

(Di venerdì 5 gennaio 2024) TraLaè scattato il bacio al Grande Fratello 2023? Il retroscena dalla CasaLasi avvicinano sempre di più al ritorno di fiamma nella casa del Grande Fratello 2023. Nelle scorse ore i due ex fidanzati si sarebbero infatti riavvicinati e tra di loro ci sarebbe scappato anche un bacio, come confidato daall’amicanel loft di Cinecittà. In giardino, lontano da occhi e orecchie indiscreti,ha confessa l’accaduto a, lasciandosi andare ai dettagli: “Tu non hai capito cos’è successo ieri”. La ragazza resta sbigottita e subito comprende a cosa alluda l’amica: un bacio ...

Nella casa del Grande Fratello si è registrato un duro litigio tra Massimiliano Varrese eLa, con quest'ultima che si è lamentata del comportamento del suo ex fidanzato, reo secondo lei di essere troppo geloso senza motivo e che non vuole farsi influenzare da lui. L'attore ......I due riusciranno a trovare un punto d'incontro per convivere nella Casa del Gf Leggi anche I retroscena di Perla Vatiero Il comportamento di Federico non sembra convincere neancheLa...Parlando con La Ferrera, Varrese ha sollevato dei dubbi sulla sua vicinanza a Vittorio Menozzi: 'Non mi piace chi si prende confidenza dove non deve' ...In Giardino, lontano da occhi e orecchie indiscreti, Monia confessa l'accaduto a Greta: "Tu non hai capito cos'è successo ieri". La ragazza resta sbigottita e subito comprende a cosa alluda l'amica: ...