Modugno Sky Sport | “In difesa il Napoli…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il giornalista di SkyFrancescoha parlato anche del Napoli, intervenendo a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero, riferendosi alle ultime notizie di calciomercato sul Napoli e della gara che domenica i partenopei giocheranno in casa del Torino.Di seguito le sue dichiarazioni: “Mercato Napoli? Sulla valutazione di Dragusin va fatta una contestualizzazione del momento degli azzurri e delle trattative: in questo momento tutti cercano dei difensori centrali, ce ne sono pochi e quelli che si trovano costano molto”. Ladel Napoli “Il Napoli ha bisogno di fare qualcosa perché Natan starà fermo per un po’, le fragilità del reparto arretrato sono evidenti e nelle gerarchie in questo momento Ostigard è indietro. Mazzarri vuole un difensore veloce, strutturato e che sia forte di testa. 35 milioni sono una cifra a cui ...