Modificati alcuni piani per il Continental Classic

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Con ilarchiviato, il Wrestling Observer Newsletter ha rivelatocambiamenti che ci sono stati durante il torneo. Tony Khan avrebbe voluto far concludere più match per time limit, facendo pareggiare i wrestler che si sarebbero spartiti 1 punto. Invece, su consiglio di altri, l’idea è stata accantonata facendo terminare il solo match tra Claudio Castagnoli e Bryan Danielson in time limit draw. Nonostante ciò l’idea iniziale di proporre in finale Jon Moxley vs Eddie Kingston non è mai stata in discussione. E voi vorreste vedere più match in pareggio l’anno prossimo? L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.