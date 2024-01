Minaccia i genitori con un palo di ferro | arrestato a Caivano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAi carabinieri della locale stazione hannolascorsa notte per maltrattamenti in famiglia un 25enne del posto. Poco dopo la mezzanotte al 112 è giunta la segnalazione di urla provenire dall’interno di un’abitazione. I carabinieri hanno raggiunto il luogo indicato ed in un appartamento hanno trovato un uomo e una donna terrorizzati. Il loro unico figlio – in evidente stato di alterazione – li avevati brandendo undi. Con quello stesso, poi, era sceso in strada e frantumato il parabrezza dell’auto di suo padre. I militari hanno immobilizzato il 25enne e ricostruiscono 6 anni di vessazioni che i duehanno dovuto sopportare. L’uomo è statoe trasferito in carcere ...

... un uomo di 32 anni, che lei aveva lasciato lo scorso luglio, rifugiandosi daia Centocelle. 'Ti sparo', questa la reazione dell'ex a fronte di un 'mi piace' non gradito. Come si legge su ...La giovane lo ha lasciato nel luglio scorso per poi decidere di rifugiarsi nell'abitazione deia Centocelle. Una storia al limite che l'ha portata a denunciare tutto ai carabinieri a fine ...Un bambino ha chiesto ai genitori come regalo per il suo quinto compleanno di visitare una caserma dei Carabinieri e poter vedere da vicino le auto, le uniformi e gli equipaggiamenti dell’Arma."Di chi è quel like Ti sparo", così minaccia di morte la ex. Lei si rifugia dai genitori e lo denuncia. E' successo a Ostia.