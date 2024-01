Milano | un cavo d’acciaio teso in strada ad altezza uomo | «Era un gioco»

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Alex Baiocco, 24 anni, è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti. I due complici, di cui dice di non conoscere il nome, non sono ancora stati rintracciati

