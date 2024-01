Milano | i 3 giovani che tendono in strada un cavo d’acciaio per gioco e rischiano una strage | «Ci annoiavamo»

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il 24 milanese Alex Balocco, insieme ad altri due amici non ancora identificati, ha teso tra le due corsie di viale Toscana una 140 centimetri di altezza. Nella notte tra mercoledì e giovedì 4 gennaio un’automobile lo prende in pieno e finisce per fermarsi all’incrocio con un grosso botto ma senza nessun danno per il guidatore. Ma un testimone vede la scena e chiama i carabinieri. Che arrestano Balocco e lo accusano di tentatae attentato alla sicurezza dei trasporti. «Ho fatto una cazzata per», dice il giovane. Perché si annoiavano. Balocco, che vive tra Porta Romana e Chiaravalle, ha precedenti per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi verrà interrogato dal Gip Domenico Santoro per la convalida del fermo. Attentato alla sicurezza dei trasporti Intanto i carabinieri cercano anche ...