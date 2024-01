Milano | De Corato | ' pattugliamento territorio solo da forze ordine dipendenti da governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024), 5 gen. (Adnkronos) - "Nonostante i roboanti proclami del sindaco Sala e di Gabrielli sul fatto di aver triplicato le pattuglie notturne (in effetti il triplo di zero rimane pur sempre zero), ancora una volta ègrazie all'azione delledell'delche si è potuta evitare una strage in Viale Toscana". Così Riccardo De, parlamentare di Fratelli d'Italia, ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi, vicepresidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e membro della commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle periferie in Italia, commentando il caso del cavo d'acciaio teso per gioco a cavallo di Viale Toscana a. "Come segnalato anche dal presidente di TaxiBlu Boccalini -osserva ...