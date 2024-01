Milano | cavo d' acciaio tirato in strada | 24enne resta in carcere - Si dice pentito e rivela l' identità dei complici conosciuti sui social

Leggi Anche, tended'acciaio ad altezza uomo in strada - Arrestato un 24enne: 'È stata una bravata, l'ho fatto perché mi annoiavo' Look emo e la passione per la musica, chi è Alex Baiocco ...leggi anche, tirad'acciaio a altezza uomo in Viale Toscana: arrestato FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Da Brandizzo a Cecchettin: fatti di cronaca che hanno ...Ha risposto a tutte le domande del giudice per le indagini preliminari e ha fatto i nomi dei due complici. "Conosciuti per strada, non siamo amici" ...Dopo l’interrogatorio il gip convalida il provvedimento di arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere. Proseguono le ricerche dei due complici ...