Milan | senti l’ex Bellanova | “Faccio il tifo per l’Inter | ha la rosa più completa”

Giocheremo contro ilin un match dove vogliamo ...Leao, come detto, è un giocatore chiave dele può trascinare i rossoneri verso grandi traguardi. In campionato, al momento, la faccenda sembra piuttosto complessa visti i punti persi dai ...Il Torino occupa attualmente la quinta posizione in classifica a quota 26 punti, ed è ad una sola lunghezza dal terzo posto, occupato da Milan e Roma. Domani quindi ci sarà una sfida da non sbagliare ...Il Milan è in dirittura d'arrivo nella trattativa per portare in Lombardia il giovane Filippo Terracciano. Per il polivalente calciatore classe 2003, i rossonero sono ai dettagli con l'Hellas Verona, ...