Milan | il Bayern Monaco vuole Tomori Ma il difensore è considerato incedibile

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ilpunta Fikayo. Questa la notizia rilanciata da Sky Sports Uk, secondo cui il club bavarese avrebbe provato a sondare la fattibilità dell’operazione mostrando un forte interesse per ilinglese del. Dall’altra parte però i rossoneri sono decisi a rifiutare qualsiasi trattativa, considerandoe fuori dal mercato. Il centrale è una delle assenze più pesanti per Pioli, visto che è fuori combattimento dallo scorso 22 dicembre per una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro.sarà nella lista degli infortunati rossoneri per almeno ancora un altro mese. SportFace.