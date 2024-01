Milan | Ibrahimovic torna a Milanello | presente per la sfida all’Empoli

Zlatan Ibrahimovic , appena rientrato da Miami, si è precipitato a Milan ello per assistere con Geoffrey Moncada all' Allenamento del Milan (pianetamilan)

Zlatan Ibrahimovic , come riportato da Gianluca Di Marzio, dovrebbe essere presente anche a Empoli per la sfida del Milan (pianetamilan)

- Antonio Conte con l'ok di- Moncada. Mentre Thiago Motta... Rumors Sportitalia Antonio Conte - secondo quanto riporta Michele Criscitiello su Sportitalia - starebbe temporeggiando ...... è il suo obiettivo principale, la priorità potrebbe essere (usiamo tutti i condizionali del caso) il. Nessun incontro diretto: Moncada espingono per un futuro con Conte, ci ...Nuovo giorno altra corsa di calciomercato con le squadre di Serie A che continuano a trattare per rinforzare le proprie rose. Serrato il testa a testa tra Fiorentina e Milan per Terracciano, anche se.Conte Milan, si muove Ibrahimovic! Tutto sull’ex Juve per la panchina, è il preferito per il dopo Pioli. ULTIME Secondo quanto riferito da Sportitalia, sta diventando sempre più calda la pista Conte–M ...