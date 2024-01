Milan-Atalanta | al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ideldello stadio Meazza dio per assistere a, gara unica dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa in programma mercoledì 10 gennaio alle 21, sono disponibili dalle 16 di venerdì 5 gennaio. Il costo del biglietto è di € 7 + commissioni Vivaticket. I tagliandi sono acquistabili in tutti i puntiVivaticket di Bergamo e Provincia (non online). Non sono previste restrizioni. Il(terzo anello verde) ha una capienza di 3.859 posti.