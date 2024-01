Mid e associazioni irpine al Ruggi per i doni ai piccoli pazienti

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl M.I.D. insieme a una Rete didella Provincia di Avellino aldi Salerno per l’iniziativa di Donation Italia con la consegna in pediatria dei giocattoli. È avvenuta questa mattina presso il reparto Pediatria e di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni Di Dio eD’Aragona di Salerno la consegna dei giocattoli raccolti in occasione dell’iniziativa dell’Associazione Donation Italia presieduta dall’amico Luigi Bisogno: ”Arriva La Befana Un giocattolo in Pediatria”, in collaborazione con una rete didella Provincia di Avellino alla quale hanno aderito e offerto il loro supporto anche leMisericordia di Avellino come punto di raccolta offrendo anche con grande sensibilità la disponibilità della ...

... alla stampa e allesindacali. Poco mossa Sesa , che ha annunciato la 14° acquisizione ... In rialzo il FTSE ItaliaCap (+0,72%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il FTSE Italia ...... alla stampa e allesindacali. Poco mossa Sesa , che ha annunciato la 14° acquisizione ... In rialzo il FTSE ItaliaCap (+0,72%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il FTSE Italia ...Giovanni Di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno la consegna dei giocattoli raccolti in occasione dell’iniziativa dell’Associazione Donation Italia presieduta dall’amico Luigi Bisogno: ”Arriva La Befana ...Il M.I.D., guidato da Giovanni Esposito, esprime viva soddisfazione dopo l’annuncio del Sindaco di Avellino Gianluca Festa di aprire in Città un polo di ricerca sull’autismo in sinergia con l’Universi ...