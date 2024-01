Michele Bravi inaugura l’anno con il singolo ‘Per me sei importante’

Leggi su funweek

(Di venerdì 5 gennaio 2024), tra gli artisti più apprezzati della sua generazione,il nuovo anno con ilPer Me Sei Importante, dal 5 gennaio in digitale, accompagnato dal visual ufficiale su YouTube. Il brano arriva dopo Odio, primo estratto dal prossimo album in studio dell’artista, la cui pubblicazione è prevista entro il 2024. Entrambi i brani riflettono la versatilità artistica die la sua capacità di esplorare emozioni complesse attraverso la musica. Cover da Ufficio Stampa LEGGI ANCHE: — Matteo Romano, il nuovo‘Assurdo’: «Ciò che non direi mai ad alta voce» A proposito di Per me sei importante,scrive: “Il secondo capitolo musicale del concept album inizia a leggere negli occhi dell’altro una vibrazione diversa. L’incontro tra ...