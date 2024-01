Meteo | il ciclone dell’Epifania è arrivato | pioggia | neve e freddo polare

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Come avevamo anticipato, l’ondata di maltempo è arrivata sull’Italia e la Protezione civile ha diramato per la giornata di oggi (il 5 gennaio 2024) l’allerta gialla in quattro regioni. Attesi nubifragi, vento,nel primo giorno dell’ultimo weekend che chiude il periodo delle festività. L’Epifania sancisce il ritorno dell’inverno, con gelo record e una forte perturbazione a carattere ciclonico. Venerdì #5gennaio in arrivo piogge al nord e sulla Toscana#AllertaGIALLA-idro su quattro regioni.Leggi l'avvisodel #4gennaio https://t.co/bXszlcMSFN #protezionecivile pic.twitter.com/A77K8Zib1W— Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) January 4, 2024 Già da oggi il caldo anomalo delle ultime ore lascerà il posto alle piogge, a partire da Sardegna, Liguria e Alta Toscana, in parte anche nel ...

Come sarà il tempo nel giorno dell’ Epifania ? Ancora anticiclone e clima mite nei primi giorni del 2024 , ma sono in arrivo gelo e nuove ... (informazioneoggi)

Domenica le temperature continueranno a scendere e anche l'area adriatica sarà investita dal. Al Nord soffieranno venti di Bora, che favoriranno nevicate anche in collina, ilal centro ...... Umbria ed Abruzzo, fino a quote di bassa collina: ildella Befana sarà ricordato dunque almeno fino al 10 gennaio, per lo scombussolamentoprovocato e per il richiamo di aria russa ...E' imminente l'arrivo di un ciclone di aria gelida tanto che in poche ore si passerà da una coda autunnale, mite e soleggiata, al crudo inverno. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www ...È imminente l'arrivo di un ciclone di aria gelida tanto che in poche ore si passerà da una coda autunnale, al crudo inverno.