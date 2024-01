Mercato Napoli – Idea Nehuen Perez dell’Udinese | se salta Dragusin I dettagli

...e per nulla distratto dall'apertura delinvernale. "Siamo in sintonia con Galliani, dobbiamo sfoltire la rosa, andrà via qualcuno, ma non parlo dei singoli", spiega Palladino che asi ...... rispettosamente lascerà che sia la società a indirizzare ilma da ieri in poi ha cominciato a strizzare l'occhio alche lo vorrebbe con insistenza. De Laurentiis ha offerto 20 milioni ...Pasquale Mazzocchi da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli e il primo colpo di questa finestra di mercato.Ecco cosa fare durante l'epifania a Napoli per festeggiare la Befana. I migliori eventi che abbiamo selezionato.