Mercato Napoli | agente Politano | “Arabia? La società ci ha fatto una promessa”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Matteo, tra i protagonisti principali di questa stagione, è entrato nel mirino del calcio arabo nelle ultime settimane. In questi sei mesi ilha maledettamente faticato, non a caso, poprio come nel gennaio 2020, quando avvenne il passaggio di consegne tra Ancelotti e Gattuso, lapartenopea si sta rendendo protagonista di un calciodi gennaio particolarmente movimentato. Pasquale Mazzocchi, terzino della nazionale e ormai ex calciatore della Salernitana, quest’oggi è passato a titolo definitivo alper 3 milioni, Samardzic è molto vicino e Dragusin e un altro centrocampista sono nel mirino, insomma, gli azzurri sembrano protagonisti assoluti della sessione di riparazione. In questi mesi complicati, alternati tra Rudi Garcia e l’attuale tecnico, Walter Mazzarri, tra ...