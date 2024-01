Mercato LIVE | Zenga e Carbone vanno negli Emirati Arabi ad allenare Iniesta|Mercato

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) 2024-01-05 20:15:00 Fermi tutti! Torna il calcioe lo fa con la sessione invernale del 2024. Tante le squadre che cercheranno rinforzi nella finestra di riparazione, tanti i giocatori che vorranno cambiare squadra per rilanciarsi in vista della seconda parte della stagione. La seguiremo passo dopo passo, notizia dopo notizia, nel nostrocostantemente aggiornato. Venerdì 5 gennaio 2024 19.15 – Walterè il nuovo tecnico dell’EmiratesUniti, dove allenerà il centrocampista spagnolo Andres Iniesta (39 anni ex Barcellona). Nel suo staff c’è anche un altro italiano: Benny. 19.03 – Sirene tedesche per Eric Dier, 29enne difensore/mediano inglese del Tottenham entrato nel mirino del Bayern Monaco. 11.26 ...