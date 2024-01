Meno morti e feriti sulle strade | i numeri premiano il governo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Più controlli,incidenti conitaliane nel 2023. Salvini rilancia il proprio impegno in attesa che il nuovo codice della strada diventi legge

Inversione di tendenza anche per gli incidenti con feriti che nel periodo in esame sono stati 15.760 contro i 16.402 dello stesso periodo del 2022 ( - 3,9%) con 24.701 feriti (il 2,7% in...L'idea all'origine della tradizione è sempre più oquella: fare più casino e rumore possibile ... E i feriti E i bambini feriti E i variE gli animali domestici spaventati odi ..."Più controlli, meno morti e meno incidenti con feriti sulle strade italiane nel 2023. Risultati confortanti - anche grazie alle misure assunte dal nostro governo - che contiamo di migliorare ...La Polizia Stradale ha diffuso i dati statistici relativi al 2023: incidenti e vittime sono in calo, aumentano invece le infrazioni.