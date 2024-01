Meloni sospende Pozzolo | richiamo alla responsabilità per Fratelli d’Italia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – La domanda che tutti attendevano non arriva nell’immediato, ma dopo un’ora buona di conferenza stampa. E’ la 15esima, più di un cronista sogghigna nell’auletta dei gruppi di Montecitorio per stigmatizzare l’attesa, Giorgiarichiama all’ordine perché per lei sul casonon c’è nulla da ridere. E’ una vicenda sulla quale mastica amaro da giorni – il cenone di Capodanno a Rosazza finito con un colpo d’arma da fuoco partito dpistola di Emanuele, deputato difesta nel comune di appena 99 anime dove era presente anche il sottosegretario Andrea Delmastro – tanto da non riuscire a mascherare il fastidio per un episodio che ha attirato l’attenzione persino della stampa internazionale. La segretaria dem Elly ...

Sicuramente dunque per Meloni non c'è una 'questione morale' come sostenuto da Giuseppe Conte, che non può 'farmi lezioni di morale' dato che 'è stato indagato e non si è dimesso, Virginia Raggi è ... La premier perde poi la pazienza ... A partire dal: 4 gennaio 2024 17:50 Finora, il primo ministro italiano Meloni non è riuscito a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale ... Giorgia Meloni ha tenuto oggi la conferenza stampa che voleva tenere prima della fine dell'anno, rinviata per motivi di salute. Ed è stata una conferenza stampa fiume, perché è durata qualcosa come tr ...