Meloni mi ha deluso | invece di aggirare gli ostacoli | si liberi della zavorra nostalgica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ho assistito ieri in tv su La7 (ancora libera dai condizionamenti Rai e Mediaset) alla conferenza stampanostra premier, curioso di conoscere, dopo il lungo (per il periodo in cui è avvenuto) temposua assenza dallo scranno di comando che le appartiene, ma conscio anche di poter valutare (per conoscenza diretta dei posti di lavoro con responsabilità gestionali) la sua giustificazione su quel vuoto quasi totale dalla plancia di comando. Per dire la mia, devo dire che mi ha. I veri manager e i veri leader sanno comandare e guidare anche quando hanno la febbre. La sua quasi totale assenza,, proprio sulle questioni più spinose poteva quindi indicare solo la sua grande abilità politica nello slalom oratorio che consente appunto digli ...