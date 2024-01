Meloni fa ironia sui poveri | chieda scusa!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Durante la conferenza stampa della presidente del Consiglio, una giornalista ha chiesto aquali erano le sue tre priorità per il 2024. La risposta – con scarso senso dell’umorismo – ha elencato come priorità: la lotta alla povertà, la pace e gli immobili con interni ed esterni rifatti gratis. Una chiara presa in giro dei temi cari al M5s. È un peccato che la presidente del Consiglio dei Ministri di un Paese del G7 faccia, e polemica politica, oltretutto da cabaret di infima categoria, su temi sui quali l’è fuori luogo: una battuta che non fa ridere nessuno. Perché la premier ha ironizzato suiin carne ed ossa. Quelli che il suo governo sta facendo sprofondare nella povertà assoluta non con battutine da bar sport, ma togliendo da due anni i contributi affitto e morosità incolpevole che ...