Meloni è una tigre della comunicazione

...- secondo il sindacato - "non ci sono le risposte che ci saremmo aspettati dal Governoche ... Non c'è stata nessuna risposta sullo scudo penale in attesa dilegge come fatto durante la ...e il familismo:falsa accusa Un'ultima accusa cheha respinto con forza è stata quella di familismo , cioè di favorire i propri parenti o amici nelle nomine politiche.ha ...Giuliano Amato lascia la presidenza della Commissione algoritmi. Ad annunciarlo, all'indomani della conferenza stampa di 'inizio annò della premier Giorgia Meloni, è lo ...I medici, racconta, gli hanno assicurato una guarigione in circa 11 giorni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di inizio anno, ha chiesto al suo partito di ...