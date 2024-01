Medicina rigenerativa | cos’è e quando utilizzarla?

Leggi su dilei

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Si sente parlare sempre più spesso die di trattamenti innovativi che si fondano sui principi di questa nuova scienza. Se ne parla in tanti settori ma, sicuramente, uno di quelli in cui appare più ricorrente è senza dubbio quello della chirurgia e dellaestetica. Abbiamo voluto chiedere al Dott. Vito Contreas, noto chirurgo plastico ed estetico che opera tra Roma e Cagliari, il suo pensiero in merito a questa novità. Dottor Contreas, ci può spiegarela? Laè quella branca dellache, per ottenere il suo obiettivo terapeutico, punta a stimolare le capacità di autoriparazione dell’organismo umano. In sostanza è ormai assodato che l’organismo ...