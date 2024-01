Medicina | i test d' ingresso slittano in primavera | cosa cambia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Mancano ancora le date per idiche sono stati rinviati ad aprile-maggio: eccoquest'anno ebolle in pentola per la riforma del sistema di

rinviata la prima sessione in calendario nel 2024 del Test di accesso a medicina , originariamente attesa per febbraio . Bisognerà aspettare almeno ... (panorama)

(Adnkronos) – slitta il Test per l'ammissione a Medicina . In attesa del decreto del ministero dell'Università e ricerca, in fase di definizione, non ... ()

Prima prova non sarà a febbraio: ritardo a causa dei ricorsi presentati e delle modifiche al Tolc. Sessioni previste a marzo e poi aprile - maggio Slitta ilper l'ammissione a. In attesa del decreto del ministero dell'Università e ricerca, in fase di definizione, non ci sono più i tempi tecnici per svolgere a febbraio, come inizialmente ...Le domande del nuovoper accedere asaranno pescate da una banca dati aperta e pubblica di migliaia di quesiti. Quindi, gli studenti prima delpotranno esercitarsi sui quesiti e, ...Il Test di Medicina è stato posticipato ad aprile e maggio. Le domande del test saranno scelte da una banca dati pubblica di quesiti del Cisia.Come funzionano le prove di accesso al test di Medicina 2024-2025: slitta da febbraio ad aprile e si dirà addio al Tolc Med che dallo scorso anno ...